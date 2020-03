Bloccati in Laos: “Ci considerano untori”

Share Tweet Whatsapp Email

ENNA – Bloccati nel Laos da settimane due siciliani, Agostino Blando e la fidanzata Chiara Sapienza, entrambi di 30 anni, rimasti a Vientane dopo la chiusura delle frontiere.

Agostino, che fino ad un mese fa viveva in Inghilterra dove faceva il cameriere e altri lavoretti, mentre la fidanzata fa l’architetto, aveva lasciato tutto per questo viaggio iniziato il 17 febbraio.

I due avrebbero dovuto fare un giro in oriente toccando anche Thailandia e Vietnam. “Arrivati nel Laos la situazione è precipitata. Noi italiani venivamo visti come untori – dice Agostino, raggiunto via whatsapp -. Ora non parte più nessuno da ieri. Qui non c’è l’ambasciata italiana e quella francese, alla quale abbiamo fatto riferimento, era super intasata e il console non ci ha ricevuto”.

Agostino stamani è stato contattato dalla Farnesina che gli ha raccomandato prudenza. Lo stesso ministero degli Esteri ha fatto sapere di seguire con attenzione la vicenda attraverso l’ambasciata in Thailandia e il console onorario a Vientane.

Agostino ha così descritto la situazione sanitaria a Vientane: “Non ci sono tamponi, gli ospedali sono dei posti assurdi. Usciamo il meno possibile e cuciniamo nel bollitore dell’albergo”. Il giovane segnala che ci sono anche altri 50 italiani nella capitale, tra i quali un altro siciliano, Gaetano Molica, 33enne di Palermo. “Molti di noi sono allo stremo – dice -. Non so quanto possiamo resistere”.