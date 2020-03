Autostrade siciliane gratis per i camionisti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Anche per gli autotrasportatori il Consorzio autostrade siciliane potrà introdurre a stretto giro la gratuità del pedaggio su tutta la rete”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a seguito dell’intesa maturata con il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

La misura sarà in vigore da metà della prossima settimana e per quindici giorni, salvo eventuali necessarie proroghe. “I vertici dell’ente – aggiunge l’assessore – hanno già predisposto la necessaria istanza all’indirizzo del ministero delle Infrastrutture, maturata dopo un approfondito confronto con il viceministro e recependo le istanze di categorie e associazioni di settore che abbiamo incontrato nei giorni scorsi”.

“Dopo aver sospeso il pedaggio per medici, infermieri e operatori del 118 impegnati nella battaglia contro il Covid 19 – prosegue Falcone – estendiamo adesso l’iniziativa a coloro che sono al lavoro ogni giorno per rifornire di beni di prima necessità supermercati ed esercenti rimasti aperti in tutta la Sicilia”.