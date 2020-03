Sgomberato l’albergo della quarantena. Rabbia De Luca: ‘Dove sono le mascherine?’

I cento siciliani ospitati a Messina andranno in isolamento nei loro comuni di residenza. Il sindaco torna all’attacco: “Cosa dovrei dare alle gente? E poi ti querelano…” VIDEO

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Sono andate via la notte scorsa le circa cento persone ospitate da due giorni all’hotel Europa di Messina dopo essere stata bloccate al loro arrivo tra Villa San Giovanni e l’imbarcadero della città dello Stretto. Faranno la ‘quarantena’ nei comuni siciliani di destinazione.

L’intesa era già stata raggiunta in giornata, dopo l’interessamento di sindaci e parlamentari di altri comuni dell’Isola. Si attendeva il via libera della Regione Siciliana che ha definito i dettagli con la Prefettura di Messina.

Anche il sindaco De Luca lo ha annunciato sul suo profilo Facebook, ricordando anche che è stato completato il trasferimento di tutti gli anziani della casa di riposo “Come d’incanto” e che domani si procederà alla sanificazione. “Siamo in trincea senza fermarci!”, ha scritto De Luca che ha poi postato un video su Facebook per contestare una direttiva del ministero della Salute avente per oggetto le mascherine di protezione.