Palermo, gruppo Fb torna sui suoi passi: “Ma quale banche e bancomat, calmatevi”

Ieri inneggiavano alla rivolta sociale, oggi si placano: “Era solo un segnale, basta per il bene di tutti”. Forze dell’ordine presidiano supermercati. Un denunciato a Paternò : esortava via WhatsApp a saccheggiare negozi

Share Tweet Whatsapp Email

“Siamo nati come gruppo per dare un segnale e fare qualcosa per il bene dei nostri figli e delle nostre famiglie, perché così non si può più andare avanti: c’è gente veramente in difficoltà che non può mangiare. Ma quale banche e bancomat, calmatevi. I film fateli fare agli attori e basta per il bene di tutti”.

Così il gruppo di Facebook ‘Noi’ in un post pubblicato oggi e che ieri, tra l’altro, scriveva “basta stare a casa, dobbiamo mangiare” e “dobbiamo rompere tutti i supermercati e se vengono gli sbirri…”.

FORZE DELL’ORDINE PRESIDIANO SUPERMERCATI. Poliziotti del reparto mobile, carabinieri e militari della Guardia di Finanza stanno presidiando alcuni centri commerciali di Palermo. Una misura adottata dopo che ieri alcune persone avevano riempito i carrelli di spesa nel supermercato Lidl di via Regione Siciliana tentando di fuggire senza avere pagato alle casse.

Le forze dell’ordine stanno controllando i più importanti centri commerciali della città – Conca D’Oro, La Torre e Forum – anche in seguito all’allarme circa l’eventualità di nuovi possibili tentativi di saccheggio. “Si tratta solo misure preventive”, sottolineano i responsabili dei centri commerciali.

“SACCHEGGIAMO MARKET”, DENUNCIATO A PATERNO’. Aveva inviato un messaggio audio su WhatsApp con cui invitava tutti alla “disobbedienza” dei dispositivi previsti per il contenimento del coronavirus e a saccheggiare supermercati e rivendite di prodotti alimentari. E’ l’accusa contesta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò a un 35enne che è stato denunciato per istigazione a delinquere. In applicazione di specifiche direttive del Prefetto di Catania, condivise dai vertici delle forze dell’ordine nell’ambito del coordinamento a livello provinciale, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio degli obiettivi ritenuti sensibili, ed in particolare dei supermercati e degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.