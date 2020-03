Tentano saccheggio, paura al supermercato

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un tentativo di saccheggio da parte di alcune persone ha creato il panico in un grande supermercato Lidl, a Palermo. Un gruppo di persone, pare provenienti da fuori città, avrebbe riempito i carrelli della spesa per poi cercare di uscire senza pagare la merce: “Non abbiamo soldi e non vogliamo pagare”. Polizia e carabinieri sono intervenuti in massa.

Il supermercato, tra i più grandi della città e molto frequentato, si trova in via Regione siciliana, l’asse che attraversa la zona nord di Palermo. A tentare di portare via generi alimentari e prodotti vari sarebbero state circa quindici persone. Mentre all’interno è scoppiato il caos, fuori la gente stava facendo la fila, tenendosi a distanza di un metro come ormai avviene da giorni.

In una nota, Lidl ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento: “Lidl Italia conferma che nel tardo pomeriggio, una quindicina di persone sono entrate nel nostro punto vendita di Palermo via della Regione siciliana con l’intenzione di non pagare la spesa appena effettuata. Sono state quindi chiamate le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute a garanzia della sicurezza e salvaguardia dell’incolumità sia dei nostri collaboratori che dei clienti presenti in quel momento in punto vendita. Comprendiamo il difficile momento che l’intero Paese sta vivendo e ringraziamo le autorità per il pronto intervento odierno”.