Sicilia oltre il tetto dei mille positivi. Tre morti tra Messina e Palermo

Coronavirus . Nuovi casi salgono per 4° giorno di fila: +159. Nella città peloritana svuotata la casa di riposo con 62 anziani malati . Catania: 13 vigili del fuoco in quarantena, due guarigioni al Garibaldi. Tamponi autorizzati anche in ospedale Piazza Armerina

Supera il tetto dei mille contagiati il bilancio degli attuali positivi in Sicilia al coronavirus: sono 1.095 per l’esattezza. Rispetto a ieri l’incremento è di 159 unità, superiore a quello delle 24 ore precedenti per il terzo giorno di fila (+137 ieri, +118 martedì, +85 lunedì).

Secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, dall’inizio dei controlli i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (170 + di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (+159 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province: Agrigento, 52; Caltanissetta, 48; Catania, 321; Enna, 126; Messina, 212; Palermo, 197; Ragusa, 27; Siracusa, 63; Trapani, 49.

TRE MORTI TRA MESSINA E PALERMO. Due uomini di 74 e 90 anni sono deceduti presso il Policlinico G. Martino di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. I pazienti, affetti da altre patologie, erano risultati positivi al Covid-19. Le due vittime erano tra gli ospiti della casa di riposo Come d’incanto. In tutto dall’inizio dei contagi cinque i morti a Messina.

Un uomo di 55 anni, positivo al coronavirus, è morto nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo. Aveva problemi respiratori accentuati dall’asma. Anche la compagna della vittima, risultata anche lei contagiata, è ricoverata, ma nell’ospedale Cervello.

DUE GUARITI AL GARIBALDI DI CATANIA. Dopo i due guariti di ieri, anche stamattina si registrano altre due guarigioni nel reparti di Malattie infettive del Garibaldi Nesima, diretto dal prof. Bruno Cacopardo. In totale guariscono quindi quattro pazienti in due giorni, tutti di sesso maschile, compresi in un’età che vada dai 57 ai 65 anni.

I pazienti sono stati trattati con una terapia nata dall’associazione tra idrossiclorichina e azitromicina, capace di bloccare con efficacia la replicazione del nuovo coronavirus. Peraltro due dei quattro pazienti risultano guariti anche viralmente, presentando una risposta assolutamente negativa al tampone.



RAZZA FA EVACUARE CASA DI RIPOSO A MESSINA. “Oggi abbiamo trasferito tutti gli altri anziani positivi della casa di riposo Come d’Incanto di Messina nelle diverse strutture sanitarie della città, in tutto sono complessivamente 62 gli anziani positivi”. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza che oggi ha compiuto un sopralluogo nella casa di riposo dove è avvenuto il trasferimento di tutti gli anziani e degli operatori. Questi ultimi, quasi tutti positivi, si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.

Razza ha ricostruito tutti gli interventi che sono stati attuati dopo le segnalazioni dei primi casi. “Da almeno 72 ore era in corso la procedura sanitaria che ha previsto l’accertamento mediante il tampone di tutti gli ospiti della casa di riposo e dei lavoratori secondo un fattore di complessità crescente; nel senso che prima sono stati individuati i sintomatici, poi quando è stato individuato un possibile focolaio e quindi un cluster territoriale si è proceduto ad un esame su tutti”. “Si tratta di persone molto fragili – ha sottolineato Razza – e ringrazio anche il comune di Messina per le attività che ha effettuato dal punto di vista assistenziale e sanitario sentendosi con i direttori delle aziende sanitarie. Ora si deve comprendere come queste strutture siano diventate in tutta Italia luoghi di attenzione, perché la trasmissione del virus non avviene solo con la saliva, ma anche con il contatto con le mani, il contatto diretto anche per trattare i pazienti probabilmente ha determinato maggiore contagio”.

“Anche negli altri due focolai a Messina – ha aggiunto l’assessore – siamo intervenuti, perché si può lavorare per circoscriverli perché sono dei cluster e per limitare l’espansione del contagio. Al Neurolesi c’è stato la predisposizione di un protocollo sanitario e quindi il trasferimento in altri ospedali per i positivi, e il trasferimento dei negativi all’ospedale Piemonte e la sanificazione della struttura che verrà completata oggi. Per la casa di cura Cristo Re ho incontrato il direttore sanitario, abbiamo dato disposizione per effettuare i tamponi su tutti i pazienti e abbiamo dato disponibilità a rafforzare il personale. I positivi saranno portati in altre strutture per il resto saranno curati nella stessa struttura”.

TAMPONI ANCHE IN OSPEDALE PIAZZA ARMERINA. Il laboratorio del presidio ospedaliero Chiello di Piazza Armerina è stato autorizzato ad eseguire la ricerca del Coronavirus. A darne notizia è il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute che ha autorizzato il direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, ad attivare il laboratorio al Chiello. Il laboratorio opererà secondo la procedura prevista dalle linee guida nazionali e in raccordo con la metodologia certificata dei cinque laboratori di riferimento regionale.

CATANIA: 13 VIGILI DEL FUOCO IN QUARANTENA. Tredici vigili del fuoco di Catania si trovano in quarantena nelle loro abitazioni dopo che nei giorni scorsi due loro colleghi sono risultati positivi al Coronavirus, uno è ricoverato in ospedale e l’altro è a casa. La notizia è stata confermata dal comando provinciale.

ENNA: FARMACO ANTI-ARTRITE PER 4 PAZIENTI. Quattro pazienti affetti da Covid19 e ricoverati nell’ospedale Umberto I di Enna sono trattati da ieri con il farmaco anti-artrite, arrivato dopo la richiesta inoltrata al centro sperimentatore. “I quattro pazienti – si legge in una nota dell’Asp di Enna – hanno i requisiti richiesti dalla sperimentazione in corso”. L’unità di crisi dell’Asp di Enna ha richiesto l’impiego del farmaco per altri tre pazienti. La sperimentazione del farmaco è promossa dall’istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli in collaborazione con altri centri.