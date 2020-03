Tenta spaccata in farmacia con l’auto rubata

Share Tweet Whatsapp Email

BIANCAVILLA (CATANIA) – La scorsa notte i carabinieri di Biancavilla hanno fermato Antonino Concetto Ballato, 25 anni per un tentativo di spaccata in una farmacia in via Vittorio Emanuele III.

Il giovane, dopo aver rubato una Lancia Y nel centro cittadino, intorno alla mezzanotte l’ha utilizzata come ariete per tentare di sfondare la vetrata della farmacia Paladino. La segnalazione di un cittadino ai carabinieri ha consentito di inseguire e bloccare il malvivente (che nel frattempo aveva cercato di trovare rifugio in casa di un parente) dopo una violenta colluttazione.

Il 25enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due “spadini” artigianali, ricavati dalle lame seghettate appartenenti in origine a coltelli da cucina. Ballato

è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.