Palermo, muore travolto a piedi da un’auto

Il 57enne Domenico Anastasi investito in via Basile: il conducente scappa ma poco dopo si consegna ai carabinieri

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Domenico Anastasi, 57 anni, è morto ieri sera investito da un automobilista in via Ernesto Basile a Palermo nei pressi dello svincolo per la circonvallazione. Il giovane di 27 anni alla guida di una Minicooper è fuggito ma si è consegnato poco dopo ai carabinieri di Monreale che lo hanno portato poco dopo al comando dei vigili urbani di via Dogali. Anastasi è morto all’ospedale Civico. Per il giovane è scattata la denuncia per omicidio stradale. Sia la vittima che l’automobilista stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro.