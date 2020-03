Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ieri pomeriggio i poliziotti di Catania hanno notato un uomo che passeggiava a bordo di una bicicletta, nel quartiere San Cristoforo. Per verificare la ragione della sua presenza in strada hanno deciso di sottoporlo a controllo; tuttavia l’uomo ha tentato di fuggire, percorrendo contromano via Delle Calcare, ma dopo circa cento metri è stato raggiunto e bloccato. Identificato per il pregiudicato Salvatore Vinciguerra, catanese di 45 anni, evaso dagli arresti domiciliari.