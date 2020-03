Share Tweet Whatsapp Email

AVOLA (SIRACUSA) – I carabinieri di Avola hanno arrestato per evasione dai domiciliari Salvatore Lo Giudice, 39 anni. I carabinieri lo hanno fermato mentre camminava per le vie di Avola in violazione sia della misura restrittiva imposta dall’autorità giudiziaria sia della normativa anti coronavirus, che vieta in generale tutti gli spostamenti non motivati da ragioni di necessità. L’uomo, che ha tentato di giustificarsi asserendo di voler andare a trovare la sorella, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno subito ricondotto presso la sua abitazione, ripristinando il regime degli arresti domiciliari.