“Il Sud sfrutti il tempo in più che ha avuto”

ROMA – “I divari territoriali che avevamo messo a fuoco ora sono ancora più urgenti da colmare. Dobbiamo attrezzarci e utilizzare nel Sud quel tempo in più che ci è stato dato per affrontare l’emergenza Covid 19”. Così ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervenendo a Rai News 24.

“Questa è l’Italia che prova a rimettersi in piedi, e al di là delle ordinanze molto è in capo ai nostri comportamenti per vincere questa battaglia. Al Sud con questa crisi si rischia un collasso sociale, a differenza della crisi precedente questa volta i risparmi delle famiglie saranno erosi, per non parlare dell’economia reale”.

“Nel decreto abbiamo sostenuto la cassa in deroga e come istituzioni abbiamo il dovere di puntare sugli investimenti, sul lavoro buono e sulle misure che offrono un sostegno. E questo dobbiamo farlo noi sennò l’alternativa la offrono gli altri, cioè chi offre lavoro nero”.