Share Tweet Whatsapp Email

Due rapinatori ‘seriali’ accusati di otto assalti notturni a frequentatori del centro di Catania sono stati fermati dalla squadra mobile della Questura. Sono il senegalese Abdoulaye Thiam, di 38 anni, e il gambiano Saikou Mareiva, di 22.

Le indagini erano state avviate dopo le denunce delle vittime che hanno detto di essere state aggredite, in alcuni casi in maniera violenta, da due uomini che, dopo averli fermati con una scusa banale, come chiedere l’ora o una sigaretta, immobilizzavano o picchiavano i malcapitati per sottrargli il cellulare o altri effetti personali. Su indagini della squadra mobile la Procura di Catania ha emesso il 20 marzo scorso un provvedimento fermo nei confronti dei due indagati, che è stato eseguito e poi convalidato dal Gip che ha disposto la loro detenzione cautelare in carcere.