MESSINA – “Vi ordino di non uscire di casa!”. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ripreso da un cittadino mentre gira per la città in auto con un megafono invitando i cittadini a rispettare l’ordinanza per evitare di prendere il coronavirus. “Uscite solo per situazioni serie, non dovete uscire di casa”, ribadisce. Il video sta diventando virale sui social.