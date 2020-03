Market della droga a San Giovanni Galermo

Catania . Marijuana, crack e cocaina in un appartamento in via Fratelli Gualandi: due arresti

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Giuseppe Parisi, di 21 anni, e Giuseppe Leotta di 31, per spaccio di droga. I militari, insospettiti dai movimenti insoliti nei pressi di un’abitazione di via Fratelli Gualandi nel quartiere di San Giovanni Galermo, sono entrati e hanno trovato e sequestrato 25 grammi di marijuana, già suddivisa in 11 dosi, 3 dosi di crack, una dose di cocaina e 219 euro in contanti. I due sono stati portati nel carcere di Catania Piazza.