Coronavirus, altri due morti in Sicilia

Salgono a sette i morti per coronavirus in Sicilia. Un 79enne di Salemi, risultato positivo al Covid19, è deceduto nell’ospedale di Castelvetrano, così come ha confermato l’Asp di Trapani. È il primo morto che si registra in provincia di Trapani, dove i casi positivi sono 28.

L’altro decesso riguarda un 87enne di Ribera (Ag), risultato positivo al coronavirus e trasferito d’urgenza per problemi respiratori all’ospedale di Enna, dove è morto questa notte. Lo ha annunciato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. A Ribera sono 4 i casi registrati.

L’anziano proveniva dal reparto di Medicina dell’ospedale di Sciacca (Ag), dove nei giorni scorsi si erano registrati una ventina di casi positivi. “Il paziente era stato sottoposto al tampone con un primo esito negativo ed era stato portato a casa. Poi, l’anziano ha avuto delle complicazioni e a un successivo tampone, risultato positivo, è stato trasferito ad Enna”, ha spiegato il sindaco.

MESSINA, NOVANTENNE POSITIVA IN CASA DI RIPOSO. Una novantenne, ospite di una casa di riposo a Messina, è stata trovata positiva al Covid 19. A confermarlo è il Policlinico della città peloritana. Su 23 dei 71 anziani ospiti della struttura, alcuni dei quali accusano febbre e altri sintomi, è già stato eseguito il tampone giovedì scorso, ma non sono ancora stati resi noti gli esiti. Nessun test, invece, è stato eseguito fino ad ora sui 16 operatori della casa di riposo che in questo momento si trovano in isolamento insieme agli ospiti della struttura.

TAMPONI NEGATIVI PER FAMIGLIA DI LIPARI. E’ risultato negativo il tampone per la famiglia di Lipari che ieri sera era stata bloccata al porto di Milazzo mentre stava per imbarcarsi sul traghetto diretto alle Eolie. Uno dei componenti, un minorenne, era stato trovato con febbre alta e per precauzione tutta la famiglia (giunta da Ragusa) era stata trasferita in ospedale.

AD AGRIGENTO AIUTI DALLA CINA. E’ in arrivo ad Agrigento materiale protettivo di supporto dalla città cinese di Neijiang, con cui lo scorso novembre è stato siglato un memorandum di relazioni amichevoli su commercio, cultura, turismo. “La vostra città ci sta molto a cuore e speriamo di potervi aiutare a debellare l’epidemia”. Queste le parole usate dal sindaco e dal Comitato municipale della città di Neijiang, che oggi hanno scritto al sindaco di Agrigento per sottolineare lo loro vicinanza e mostrare, con un concreto gesto di aiuto, l’autenticità della loro amicizia.

“In questi giorni difficili – afferma Firetto – abbiamo più che mai bisogno di essere uniti e di sentire il reciproco sostegno. Il gesto della città amica ci dà coraggio e speranza e ci fa sentire così vicini a un popolo che, di fronte a un grave pericolo, si è rimboccato le maniche e, adesso, ha sentito il bisogno di aiutare gli altri. A nome mio e della città ho espresso la nostra gratitudine e l’apprezzamento a Neijiang, oltre all’augurio, una volta passato questo periodo, di incontrare di nuovo gli amici cinesi”.