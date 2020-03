Coronavirus: 458 positivi in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Salgono a 458 i casi di coronavirus in Sicilia. Questo il quadro della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883.

Risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva, mentre 204 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna).

UN MORTO A RIBERA, DECESSO SOSPETTO A SALEMI. Un decesso per coronavirus a Ribera. Il caso riguarda un 87enne risultato positivo e trasferito d’urgenza per problemi respiratori all’ospedale di Enna, dove è morto questa notte. Lo ha annunciato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace.

L’anziano proveniva dal reparto di Medicina dell’ospedale di Sciacca, dove nei giorni scorsi si erano registrati una ventina di casi positivi. “Il paziente era stato sottoposto al tampone con un primo esito negativo ed era stato portato a casa. Poi, l’anziano ha avuto delle complicazioni e a un successivo tampone, risultato positivo, è stato trasferito ad Enna”, ha spiegato il sindaco.

Un 79enne di Salemi è deceduto nell’ospedale di Castelvetrano, così come ha confermato l’Asp di Trapani. Il caso, al momento, è da ritenersi sospetto: le autorità sanitarie sono ancora in attesa dell’esito del tampone che dovrebbe confermare o meno la positività.

MESSINA, NOVANTENNE POSITIVA IN CASA DI RIPOSO. Una novantenne, ospite di una casa di riposo a Messina, è stata trovata positiva al Covid 19. A confermarlo è il Policlinico della città peloritana. Su 23 dei 71 anziani ospiti della struttura, alcuni dei quali accusano febbre e altri sintomi, è già stato eseguito il tampone giovedì scorso, ma non sono ancora stati resi noti gli esiti. Nessun test, invece, è stato eseguito fino ad ora sui 16 operatori della casa di riposo che in questo momento si trovano in isolamento insieme agli ospiti della struttura.

VIMINALE: “NO A BLOCCO TRASPORTI”. Proteste e conflittualità sindacale nel comparto logistica, trasporti e spedizioni, stanno rallentando “la consegna di prodotti di indispensabile uso” nell’emergenza Coronavirus, come farmaci, mascherine, camici. Lo evidenzia il Viminale in una direttiva in cui invita tutti i prefetti ad attivare le “opportune misure di mediazione ovvero di dissuasione, ritenute del caso per prevenire il fenomeno”.

AD AGRIGENTO AIUTI DALLA CINA. E’ in arrivo ad Agrigento materiale protettivo di supporto dalla città cinese di Neijiang, con cui lo scorso novembre è stato siglato un memorandum di relazioni amichevoli su commercio, cultura, turismo. “La vostra città ci sta molto a cuore e speriamo di potervi aiutare a debellare l’epidemia”. Queste le parole usate dal sindaco e dal Comitato municipale della città di Neijiang, che oggi hanno scritto al sindaco di Agrigento per sottolineare lo loro vicinanza e mostrare, con un concreto gesto di aiuto, l’autenticità della loro amicizia.