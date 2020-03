Zona industriale, via libera al nuovo asfalto

Catania. La Città metropolitana approva il progetto straordinario per mettere in sicurezza un lungo tratto della Sp 69

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Città metropolitana di Catania ha approvato la manutenzione straordinaria di un tratto della Sp 69/I. L’arteria, lunga complessivamente cinque chilometri, a quattro corsie con spartitraffico, attraversa buona parte della zona industriale di Catania, mettendo in collegamento l’aeroporto con la contrada Passo Martino, la zona industriale, la tangenziale ovest e lo svincolo autostradale della Ct-Pa.

Il provvedimento si è reso necessario per rendere più sicuro il tratto di strada, deteriorato dal continuo passaggio di mezzi pesanti con enormi voragini che mettevano a repentaglio l’incolumità di automobilisti e centauri.

Il progetto esecutivo (costo 500mila euro) riguarderà il tratto di Sp 69/I, lungo quasi due chilometri, con inizio in prossimità del ponte sul canale Buttaceto fino allo svincolo per la tangenziale ovest, Passo Martino. Prevista la scarificazione della pavimentazione stradale esistente e la successiva posa in opera di asfalto a caldo.

Conclusi i lavori di risanamento sarà realizzata la segnaletica orizzontale a strisce longitudinali a margine della sede stradale, con stop e fasce di rallentamento e la segnaletica verticale.