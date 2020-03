Ospedale di Siracusa, positivi 2 medici

Share Tweet Whatsapp Email

C’è un’emergenza nell’emergenza che rischia di mettere in crisi il sistema sanitario. I casi di coronavirus tra il personale degli ospedali stanno toccando anche la Sicilia. Nell’ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al Covid 19 due medici e un infermiere, così come confermato da fonti sanitarie.

Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia. L’azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto e il divieto a nuovi ricoveri e nel frattempo ha avviato l’esame del tampone per gli altri sanitari. Due sanitari positivi sono stati ricoverati ma sono in buone condizioni, altri due sono in isolamento domiciliare.

Si tira invece un sospiro di sollievo nell’ospedale Maggiore di Modica dopo che ieri era risultata positiva al Covid 19 un’infermiera del laboratorio analisi: i tamponi effettuati su più di 40 sanitari che avevano avuto contatto con la donna hanno dato tutti esito negativo. I locali del reparto dove l’infermiera lavorava sono stati sanificati e oggi il laboratorio analisi tornerà operativo.

MILITARI PER VIGILANZA URBANA IN SICILIA. Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. L’ha assicurato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il governatore Nello Musumeci, secondo quanto riferisce una nota della presidenza della Regione Sicilia. Il governatore aveva avanzato ieri un’ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.

IN SICILIA 340 I POSITIVI. Sale a 340 il numero di contagiati dal coronavirus in Sicilia con un incremento di 58 unità rispetto al giorno precedente. Il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 19 marzo), è stato comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.961; sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 340 campioni (58 più di ieri).

Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare, quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro deceduti. L’ultimo decesso, per insufficienza cardiorespiratoria, è avvenuto a Enna: si tratta di un uomo di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone.