A Catania farmaci a domicilio

CATANIA – Grazie alla sinergia fra Asp di Catania e Croce rossa italiana, è partita ieri in via sperimentale nel capoluogo etneo la consegna dei farmaci a domicilio per i soggetti fragili.

L’individuazione dei pazienti ai quali erogare il servizio è operata dal medico prescrittore, privilegiando gli assistiti d’età superiore ai 65anni che vivono da soli.

L’intesa, formalizzata in un protocollo sottoscritto nei giorni scorsi, vede la piena collaborazione fra Dipartimento del farmaco e Cri, e resta valida fino a quando permarrà l’emergenza epidemiologica e sarà estesa anche ad altri comuni della provincia di Catania.

Ai volontari della Cri la direzione strategica dell’Asp di Catania esprime “il suo sentito ringraziamento per l’impegno a servizio della comunità e la concreta attenzione verso i cittadini più esposti in questa grave emergenza”.