Speciale Coronavirus in tv

Tutte le puntate dell’approfondimento giornalistico sull’emergenza sanitaria mondiale in onda ogni giorno in diretta su Telecolor alle 21.30 condotto da Luca Ciliberti. La linea Whatsapp per i messaggi dei telespettatori: 346 6156198

PUNTATA #9 DEL 18 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti il deputato regionale del Pd Anthony Barbagallo. In collegamento da Palermo il presidente della regione Nello Musumeci, il giornalista di Repubblica Antonio Fraschilla, da Roma il presidente Fidal Fabio Pagliara, da Catania il sindacalista Uiltec Alfio Avellino. Video dell’astronauta Luca Parmitano.



PUNTATA #8 DEL 17 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti l’infettivologo dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello. In collegamento il presidente dell’ordine dei commercialisti di Catania, Giorgio Sangiorgio, l’assessore all’ecologia del Comune di Catania, Fabio Cantarella e il giornalista Francesco Triolo da Messina.



PUNTATA #7 DEL 16 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il presidente dell’ordine dei Farmacisti di Catania Giovanni Puglisi. In collegamento da Catania il professore Nunzio Crimi, direttore Pneumologia Policlinico Ct, da Palermo il giornalista Antonio Fraschilla (La Repubblica), da Roma il giornalista Rai Maurizio Licordari e da Messina il giornalista Francesco Triolo.



PUNTATA #6 DEL 13 MARZO

In studio Luca Ciliberti, in collegamento: da Catania l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, il professore di Economia e gestione delle imprese Rosario Faraci, il virologo dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello, il cantautore Mario Venuti e da Roma Totò Calì.



PUNTATA #5 DEL 12 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti l’assessore regionale al Welfare Antonio Scavone con Lillo Coniglio, rappresentante sindacale Fsi-Usae per le professioni sanitarie. In collegamento da Palermo il giornalista Emanuele Lauria (La Repubblica) e il giornalista Vincenzo Lombardo (resp. comunicazione Fondazione Giglio Cefalù), da Catania la giornalista Maria Lombardo, da Roma Totò Calì



PUNTATA #4 DEL 11 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti il professore Giuseppe Liberti, infettivologo dell’ospedale Cannizzaro di Catania, il sindaco di Gravina di Catania e componente Anci Sicilia, Massimiliano Giammusso. In collegamento da Bruxelles l’eurodeputato M5s Ignazio Corrao, da Milano la giornalista Laura Silvia Battaglia, da Messina il giornalista Francesco Triolo. In diretta da Palazzo Chigi il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



PUNTATA #3 DEL 10 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti il sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’infettivologo dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, Bruno Cacopardo, l’imprenditore Alessandro Scardilli, il responsabile della pastorale salute della Cesi don Mario Torracca e il giornalista de La Sicilia Giovanni Finocchiaro. In collegamento da Roma il ministro per il Lavoro Nunzia Catalfo, da Milano il giornalista Fabio Giuffrida (Open), da Palermo l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento, da Catania il professore Sergio Pintaudi, da Shanghai la giornalista Ambra Schillirò.



PUNTATA #2 DEL 3 MARZO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, l’ad di Sac Fontanarossa Nico Torrisi, il presidente di Confindustria etnea Antonello Biriaco, il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo, il professore di Economia delle imprese Marco Romano, l’albergatrice Grazia Romano, il presidente di Confconsumatori Carmelo Calì e Michele Gao in rappresentanza della comunità cinese in Sicilia. Collegamenti con Palermo dall’hotel Mercure il direttore Andrea Stancato, da Pavia l’inviato Rai Maurizio Licordari, da Bruxelles l’eurodeputato Dino Giarrusso, da Messina Francesco Triolo.



PUNTATA #1 DEL 25 FEBBRAIO

In studio con Luca Ciliberti tra gli ospiti Claudio Pulvirenti responsabile regionale Usmaf Ministero della Salute, Nino Rizzo medico di famiglia e rappresentante Codacons Medici, Bruno Cacopardo infettivologo Garibaldi Centro Catania, Michele Gao dell’associazione imprenditori cinesi in Sicilia, Mario Barresi giornalista de La Sicilia. In collegamento da Palermo il presidente della Regione Nello Musumeci e il giornalista Manlio Viola, da Shanghai la giornalista Ambra Schillirò.