Siti industriali, vertice in prefettura

Share Tweet Whatsapp Email

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato, per le 17 di oggi, un tavolo istituzionale per fare il punto sulla sicurezza nei siti della zona industriale. Sono stati convocati, tra gli altri, i vertici della Pfizer e della STMicroelectronics, due imprese che hanno registrato un caso ciascuno di coronavirus tra i loro dipendenti, e rappresentanti sindacali e dell’Asp.

“L’emergenza coronavirus sta sottoponendo il nostro sistema produttivo ad una sfida senza precedenti. Grandi e piccole imprese stanno implementando costantemente le regole stabilite con gli ultimi provvedimenti del Governo per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la continuità produttiva”, afferma, in una nota, Confindustria Catania, sottolineando che “anche STMicroelectronics, come assicurato dai vertici aziendali, ha preso drastiche misure di prevenzione del contagio da Covid-19 all’interno del sito, anticipando gran parte delle misure e dei protocolli richiesti dal Governo e concordate con le parti sociali con un accordo sindacale siglato il 13 marzo 2020”.

“La produzione in ST – si legge ancora nella nota – non può essere fermata per ragioni tecniche specifiche al ciclo continuo, a differenza di molte altre attività industriali nel mondo. Ma l’implementazione di queste e altre misure più di dettaglio che l’azienda ST ha promosso per potenziare al massimo la prevenzione del contagio e supportare i dipendenti e le loro famiglie, corrisponde anche allo spirito e alla lettera del Dpcm 11 marzo 2020 ed è quindi un ottimo esempio per tutte le aziende del territorio”.