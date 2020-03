Sigonella, due militari contagiati

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Due sottufficiali dell’aviazione militare italiana del 41esimo storno antisom di Sigonella sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Uno è ricoverato in un ospedale del Siracusano, l’altro è a casa asintomatico.

I militari che sono stati in contatto con loro sono stati messi in quarantena. Nella base italiana di Sigonella, a scopo precauzionale, sono state elevate le misure di sicurezza sanitaria: il personale in servizio è stato ridotto del 50% e chi può lavora in smart working da casa, ai cancelli viene controllata la temperatura corporea, sospesa la mensa che è stata sostituita con i buoni pasto o con pranzo a sacco.

Nessun caso nella base di Sigonella che ospita i marines Statunitensi, come ha confermato il comandante, il capitano Kevin Pickard, durante un incontro a domande aperte con i militari su Facebook.