Coronavirus, 340 positivi in Sicilia. Musumeci: “Esercito nelle strade”

Il bilancio dei contagiati segna +58 . Il presidente della Regione: “Pronti al peggio, ci aspettiamo il picco tra fine marzo e inizio di aprile “. Rientravano dal Nord: oltre 50 in quarantena a Mistretta

Sale a 340 il numero di contagiati dal coronavirus in Sicilia con un incremento di 58 unità rispetto al giorno precedente. Il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 19 marzo), è stato comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.961; sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 340 campioni (58 più di ieri).

Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare, quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro deceduti. L’ultimo decesso, per insufficienza cardiorespiratoria, è avvenuto a Enna: si tratta di un uomo di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone.

MUSUMECI: “ESERCITO NELLE STRADE, PRONTI AL PEGGIO”. Un maggiore controllo preventivo e una più intensa attività sanzionatoria nei centri abitati, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia e agli approdi dello Stretto. Li ha chiesti il presidente Musumeci, in una nota inviata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, vista “la perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19”.

Il governatore, nella lettera inviata al responsabile del Viminale, ha sottolineato come la Sicilia “sia una Regione dove il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale”. Musumeci ha chiesto, quindi, di valutare la necessità di impartire disposizioni affinché sia potenziato il numero delle pattuglie delle forze dell’ordine, “ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche ai militari dell’Esercito impegnati in Sicilia nell’operazione Strade sicure”.

“Sul piano sanitario – ha detto il presidente della Regione intervenendo alla trasmissione Mattinocinque – la situazione è sotto controllo, ma ci stiamo preparando al peggio: è probabile che l’escalation dell’epidemia possa arrivare alla fine di marzo o ai primi di aprile. Ci stiamo attrezzando con nuovi posti di terapia intensiva, ne abbiamo 411 ma ne stiamo creando altri 200 e abbiamo mobilitato le strutture private. Alcuni pazienti dalla Lombardia sono stati trasferiti in Sicilia: siamo orgogliosi di averli potuti accogliere in uno spirito di solidarietà nazionale”.

“Non sappiamo se tutti quelli che sono rientrati hanno osservato l’isolamento, voglio sperare che l’abbiano fatto: è chiaro che c’è anche chi sfugge al protocollo. Per questo ho chiesto e ottenuto dal governo provvedimenti restrittivi nei trasporti e al ministero dell’Interno di rafforzare la presenza delle pattuglie nelle città e nello Stretto, dove mi risulta che da due giorni ci sia una presenza significativa a Messina e a Villa San Giovanni”.

OLTRE 50 ISOLATI NEL MESSINESE: RIENTRAVANO DAL NORD. Oltre cinquanta persone provenienti dal Nord e qualcuno dalla zona di Bergamo, sono in isolamento a Mistretta, nel Messinese. Per alcuni, che non si erano registrati sul sito della Regione Siciliana dopo loro rientro, la misura è stata imposta dopo la segnalazione dei vicini di casa.