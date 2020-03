Valverde: rubano le offerte alla Madonna. Catania: 4 clienti nel negozio di cannabis

Share Tweet Whatsapp Email

Raffica di controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire l’ottemperanza della popolazione e dei commercianti alle disposizioni governative sul contenimento del coronavirus.

Tante le infrazioni nel Catanese. I carabinieri hanno denunciato un 39enne tedesco, titolare di un negozio adibito a rivendita di cannabis light e a sexy shop di via Antonino di San Giuliano a Catania. I militari hanno denunciato anche i clienti trovati dentro il negozio, in particolare due extracomunitari di 21 e 23 anni, due catanesi di 26 e 28 anni. Nel corso del controllo sono stati sequestrati per accertamenti di laboratorio 430 grammi di marijuana, ritenuta non compatibile con quella di libera vendita.

A San Gregorio di Catania i carabinieri hanno arrestato il 46enne Antonino Miraglia e la convivente Grazia Nicolosi di 47 anni, entrambi catanesi, per il furto nel santuario della Madonna di Valverde. Sono stati i frati a sorprenderli a forzare le tre cassette delle offerte per rubare i soldi (110 euro), con coraggio li hanno affrontati, poi l’arrivo dei carabinieri e l’arresto. I due sono stati denunciati, ovviamente, anche per la violazione dell’art.650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).

A Mirabella Imbaccari un 32enne è stato denunciato mentre si aggirava per strada alla ricerca di un biglietto “gratta e vinci”.

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell’ambito di verifiche delle misure per il contenimento dell’epidemia coronavirus, ha sequestrato in un negozio di Misterbianco 20.000 mascherine di protezione individuale (Dpi) non sicure. Dai riscontri delle Fiamme gialle è emerso che erano prive della marcatura di qualità Ce.



I prodotti, oltre ad essere di per sé potenzialmente nocivi per la salute della persona, non avevano inoltre le istruzioni in italiano, perché provenienti direttamente dalla Cina, e senza alcuna documentazione contabile e fiscale che ne attestasse la legittima provenienza nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Il titolare dell’attività, un cinese, è stato segnalato alla locale Camera di Commercio di Catania per l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, che possono arrivare a un massimo di 200.000 euro.

A Palermo i carabinieri hanno beccato un pusher e due clienti che avevano acquistato dell’hashish. Così i due oltre a essere segnalati alla Prefettura sono stati anche denunciati per inosservanza del provvedimento dell’autorità per contenere il diffondersi del Covid-19. I carabinieri, intervenuti in via Bonincontro, hanno arrestato, e posto ai domiciliari, per spaccio, il pusher 22enne, al quale sono stati sequestrati 200 euro e le ‘dosi’ di hashish di cui era in possesso. Anche lui è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

A Patti, nel Messinese, i carabinieri hanno denunciato il titolare di una farmacia che vendeva, al prezzo di 9,50 euro ciascuna, mascherine protettive, custodite in bustine di plastica trasparente, prive del marchio di conformità “CE”.