L’Asp di Catania assume 17 infermieri

CATANIA – L’Asp di Catania ha assunto 17 infermieri a tempo determinato, utilizzando la graduatoria regionale per l’emergenza Covid-19, con capofila l’Asp di Palermo. Queste nuove risorse si aggiungono alle assunzioni, formalizzate fra il 16 e il 17 marzo, di 34 operatori della dirigenza e del comparto.

Ha già preso servizio il direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Acireale, Giuseppe Rapisarda. Dal 16 marzo sono operativi all’ospedale di Caltagirone 3 nuovi cardiologi (con contratto di lavoro a tempo determinato), e da ieri 1 dirigente farmacista.

Sei medici igienisti, sono stati assegnati al Dipartimento di Prevenzione per le attività legate alla gestione dell’emergenza Covid-19. Procede l’attività di reperimento, in urgenza, di risorse professionali per far fronte alle gravi esigenze derivanti dalla diffusione del Covid-19.