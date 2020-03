Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Alle 3 di notte la polizia di Catania ha sorpreso un uomo in via Goito, a seguito di segnalazione di furto in atto di un’auto. Era intento a forzare lo sportello di una Fiat 500; ha tentato frettolosamente di allontanarsi a piedi ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. Identificato Antonino Carbonaro, 29enne con numerosi precedenti penali e agli arresti domiciliari a Biancavilla, aveva con sé un cacciavite e altri strumenti per lo scasso.