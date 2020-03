Arrivano le mascherine made in Sicily. “Nelle isole merci sempre garantite”

Coronavirus . Sette aziende pronte a produrne cinquemila in pochi giorni. Il ministro De Micheli: “Approvvigionamento di alimentari e farmaci non si ferma”. Contagiato un dipendente della St di Catania

Share Tweet Whatsapp Email

Come annunciato dall’assessore alla Salute Razza, è tutto pronto per la produzione ‘made in Sicily’ di mascherine in 3D per medici e sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus. A realizzare l’intera filiera saranno sette aziende del Distretto Meccatronica, che qualche giorno fa ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

Le aziende si sono subito attivate nel mettere in campo know e apparecchiature all’avanguardia per venire incontro alle esigenze del ‘sistema Sicilia’. Le schede tecniche con le tipologie di produzione e i quantitativi sono stati trasmessi domenica scorsa dal Distretto Meccatronica all’assessore Turano, che ha immediatamente avvertito il responsabile della Protezione civile, Calogero Foti.

“Come Distretto ho attivato subito le aziende dotate delle competenze e della capacità produttiva necessarie, infatti Meccatronica per rispondere alle prime esigenze può contare su aziende attrezzate con macchinari e centri progettazione, senza la necessità di riconvertire – spiega il presidente Antonello Mineo -. In 48 ore siamo stati in grado di ingegnerizzare e realizzare i prototipi che sono in consegna. Le aziende sono già pronte alla produzione in larga scala per soddisfare il fabbisogno dei dispositivi in Sicilia”.

“In questo momento delicato – commenta l’assessore Turano – è fondamentale che il nostro apparato produttivo faccia la sua parte e faccia sistema per far fronte ai bisogni della nostra sanità. Ho già avviato le interlocuzioni necessarie per ottenere le autorizzazioni necessarie per consentire alle aziende di partire con una prima produzione di mascherine che ci consentirebbe di avere cinquemila mascherine destinate a medici impiegati in terapia intensiva o sala operatoria in pochi giorni”.

UN CONTAGIATO ALLA ST DI CATANIA. Sono stati cinque i casi di dipendenti della multinazionale STMicroelectronics positivi al Covid-19. Uno di questi a Catania, un dipendente assente dal 6 marzo. Sono state identificate e contattate le persone che hanno avuto contatti stretti con il dipendente poi risultato positivo. “In via precauzionale, e per attuare le misure e i protocolli più stringenti fissati dalle autorità sanitarie nazionali e locali”, l’azienda ha “chiesto ai componenti del team che lavoravano con lui di astenersi dal rientrare al lavoro”.

“Continueremo a monitorare da vicino lo stato di salute dei 4 dipendenti – affermano dalla multinazionale – fino al completo ristabilimento, pronti a supportare loro e le loro famiglie. Il loro stato di salute non ha impatto significativo sulle attività operative”. “In St – sottolinea l’azienda – abbiamo due driver primari per la nostra strategia e le iniziative che prendiamo di conseguenza: prima di tutto, ottimizzare la prevenzione dell’infezione e supportare i nostri dipendenti e le loro famiglie; e in secondo luogo, mettere in pratica i nostri piani di business continuity, monitorando da vicino la situazione per tutta la catena di fornitura e lavorando con i nostri clienti, fornitori e partner”.

DE MICHELI: “GARANTIRE MERCI ALLE ISOLE”. “Garantiamo a entrambe le isole l’approvvigionamento delle merci quotidiano”, ha dichiarato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli intervenuta alla trasmissione Agora su Rai3 sottolineando che “su questo, grazie allo straordinario lavoro degli uomini e delle donne della logistica, dei nostri camionisti che non si fermano mai continuiamo a approvvigionare le merci, alimentari e farmaci in tutto il Paese”.

La ministra ha aggiunto che “oggi usciranno le linee guida che ho concordato con i sindacati e le associazioni di categoria per la sicurezza di tutta la filiera della logistica, marittima, aerea e stradale, e su questo punto siamo riusciti a convincere i Paesi europei e stranieri a dare accesso totale libero alle nostre merci perché si sono fidati della profondità e della qualità delle nostre scelte”.

La ministra, inoltre, rispondendo alla domanda se il governo pensa di estendere i provvedimenti oltre il 3 aprile ha detto di “non escluderlo”: “Valuteremo sulla base dei numeri, sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”.

IN SICILIA 237 POSITIVI. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 17 marzo), in merito all’emergenza coronavirus: 237 i casi positivi (24 più di ieri). Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e tre deceduti. Questa la divisione dei 237 casi positivi nelle varie province: Agrigento 22; Caltanissetta 4; Catania 108; Enna 8; Messina 16; Palermo 40; Ragusa 4; Siracusa 21; Trapani 14.

QUARTO DECESSO: E’ UNA DONNA DELL’ENNESE. Un bilancio che però va subito aggiornato con la notizia, giunta poco dopo la diffusione del report regionale, della prima vittima in provincia di Enna. E’ un’anziana donna morta ieri il cui tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso. Attivati tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrare in contatto con la donna. La signora era stata portata dai familiari in ospedale a Leonforte, dove poi è morta.