Terremoto, paura senza assembramenti

Sei scosse in Calabria avvertite anche alle isole Eolie, la paura si aggiunge al temuto contagio del coronavirus

Share Tweet Whatsapp Email

REGGIO CALABRIA – Non bastava il Coronavirus, a scatenare altra ansia si è messo anche il terremoto registrato in Calabria ed avvertito anche alle isole Eolie. Sei scosse tra Catanzaro e Reggio Calabria, la più forte di magnitudo 3.9 della scala Richter si sono verificate nella notte: gente in strada, ma senza assembramenti.

La paura si aggiunge alla paura: l’istinto ha spinto a fuggire di casa, ma poi lo spavento del contagio dal Covid 19 ha vietato la risorsa più potente in questi casi. La vicinanza. Non è possibile abbracciarsi, stare vicini, farsi forza con una stretta di mano. Ognuno lontano dagli altri, un’isola di inquietudine. L’epicentro è stata registrato a Serra d’Aiello, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal mare Tirreno a nord di Lamezia Terme.