Sì definitivo alla Ragusa-Catania

CATANIA – “Oggi finalmente il Cipe, in videoconferenza per via dell’emergenza coronavirus ha approvato il cambio di soggetto attuatore, il progetto definitivo e l’intero finanziamento dell’opera con 750 milioni di euro. Questa è una vittoria per la Sicilia sulla quale sono orgoglioso di aver potuto scrivere il mio nome”. Il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri aggiorna sugli sviluppi per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania.

“L’ho dichiarato in tante occasioni – aggiunge il vice ministro – che sarebbe stata un’opera pubblica e senza pedaggio e oggi è finalmente realtà. Nonostante il governo e l’Italia intera si trovino in queste settimane ad affrontare un’emergenza sanitaria senza eguali non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione”.

La superstrada Ragusa-Catania sarà realizzata con una anticipazione finanziaria della Regione e con la procedura affidata al governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario, ha deciso il Cipe. “Mi sembra un significativo passo avanti – dice Musumeci -, anticiperemo oltre 600 milioni di euro sui 750 previsti. È una sfida che dobbiamo vincere, dopo decenni di chiacchiere. Ringrazio il governo Conte”.

“La deliberazione di oggi del Cipe rappresenta un importante risultato per gli interessi pubblici perché la percorrenza della tratta non comporterà la corresponsione di alcun pedaggio che invece, secondo il modello concessorio previgente, era superiore a 15 euro per l’intera tratta”, afferma la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. L’infrastruttura verrà realizzata da Anas che subentrerà al precedente concessionario. L’opera sarà finanziata totalmente con risorse pubbliche per un totale di 754,2 milioni di euro, ripartiti tra Regione Sicilia e Anas.