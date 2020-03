Farmacista affronta e colpisce rapinatore

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un farmacista ha messo in fuga il rapinatore colpendolo al volto con un pugno. E’ successo a Palermo in via Perez. Un uomo è entrato nel tardo pomeriggio con un casco da moto in testa, una mascherina di carta e un pesante catenaccio in metallo. Ha minacciato una dipendente si è diretto alla cassa, ma ha trovato nella sua strada il farmacista che lo ha affrontato facendolo scappare via.

Il rapinatore aveva messo le mani nel registratore quando è stato affrontato dal medico che ha schivato un colpo di catenaccio e ha colpito l’assalitore. Poi ha inseguito il rapinatore. Sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini del sistema d videosorveglianza e sono sulle tracce del rapinatore.