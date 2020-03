Coronavirus, servizio anti-ansia a Siracusa e Ragusa

Share Tweet Whatsapp Email

Il Servizio di Psicologia dell’Asp di Ragusa, responsabile Vito D’Amanti, ha attivato un servizio gratuito che fornisce sostegno psicologico e consigli utili su come affrontare questa situazione di emergenza e condividere le proprie emozioni per ridurre la sensazione di isolamento traendo beneficio dal confronto.

Il servizio è rivolto a chiunque vive una difficoltà emotiva legata ai cambiamenti imposti dalle restrizioni per rallentare il Covid 19 e per le persone che si trovano in quarantena o isolamento domiciliare a causa del coronavirus. Anche il personale sanitario impegnato, in prima linea, nell’emergenza del Covid 19 potrà usufruire del suddetto supporto psicologico. Basta inviare un sms o un WhatsApp al numero 366-9302329 o inviare una mail a servizio.psicologia@asp.rg.it.

Anche l’Asp di Siracusa si è attivata in tal senso e “a seguito del clima di legittima preoccupazione che si è creato a causa delle misure previste dal governo per fronteggiare la diffusione del Covid 19, con particolare riferimento alla permanenza nella propria abitazione” il Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Siracusa diretto da Roberto Cafiso ha ritenuto opportuno fornire a chi presentasse situazioni a base d’ansia, problemi d’umore e tratti disadattivi a carattere anche temporaneo, nonché ai pazienti abituali che preferiscono non recarsi in ambulatorio per rispettare il distanziamento, recapiti telefonici negli orari antimeridiani (9 -13) e pomeridiani martedì e giovedì (15 -17).

SALUTE MENTALE ADULTI

Siracusa: 0931/484345; Avola- Noto: 0931/890614; Augusta: 0931/989422 o 989414.

Lentini: 095/909702 oppure 909720