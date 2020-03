Palazzo degli Elefanti diventa tricolore

Ogni sera il balcone centrale del Comune verrà illuminato di bianco, rosso e verde. Pogliese: “Catania non si arrende”. Il prefetto Sammartino: “Collaborate rispettando disposizioni governative”

CATANIA – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto che ogni sera il balcone centrale di Palazzo degli Elefanti sia illuminato con le luci verde, bianco e rosso del Tricolore come “segno di coraggio alla cittadinanza, costretta a convivere con il dramma del coronavirus e il rischio del contagio”.

“Siamo una comunità – afferma il sindaco Pogliese – e ognuno di noi deve condividere questo momento difficile avendo a cuore l’uno il destino degli altri. Il nostro pensiero va ai tanti troppi morti di questa tragedia che tocca tutta l’Italia, ai malati e agli anziani che soffrono per la malattia e per la solitudine, a quanti, medici e operatori sanitari ma anche forze dell’ordine e volontari, sono in prima linea nell’azione di contenimento del contagio”.

“Catania non si arrende. Uniti supereremo anche questa durissima prova dell’Italia, una e indivisibile. Il sindaco, l’amministrazione, i consiglieri, i dirigenti e ogni impiegato, sono pronti a sostenere le difficoltà dei più deboli, dei più fragili, dei più esposti”.

“Nel contesto delle misure precauzionali governative volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19”, il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha rivolto “un ulteriore invito alla cittadinanza affinché continui a prestare la migliore e responsabile collaborazione nell’osservanza dei comportamenti e delle cautele disposti dalle autorità governative, nell’ottica della salvaguardia degli stessi cittadini, delle famiglie e delle persone più deboli ed esposte maggiormente al rischio”. “In tale quadro – sottolinea il prefetto – le segnalazioni che i cittadini rivolgono alle Forze dell’Ordine, espressione anche queste di collaborazione con le Istituzioni, vengono valutate sempre con la massima cura e tempestività”.

Il Prefetto rivolge anche “un caloroso apprezzamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che con la collaborazione delle Polizie Municipali, svolgono un importante e decisivo servizio a favore della collettività di questa Provincia” e “agli operatori della Sanità per il loro impegno senza soluzione di continuità a tutela della salute della popolazione”.