Share Tweet Whatsapp Email

CALTANISSETTA – Un farmacista di Santa Caterina Villarmosa è stato denunciato dai carabinieri per tentata frode nell’esercizio del commercio per aver proposto, attraverso il proprio profilo “Facebook”, la vendita, a partire dal prossimo lunedì, di un autotest covid-19, al prezzo di 25 Euro.

Da accertamenti svolti è emerso che il prodotto non è in commercio in Italia e sarebbe stato utilizzato negli ospedali cinesi per delle verifiche antecedenti al “tampone”.