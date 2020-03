Coronavirus, 188 positivi in Sicilia. “Picco dei contagi si avvicina”

In Sicilia 71 ricoverati, 33 solo a Catania . Gli esperti: “Ore cruciali per l’evoluzione dei casi”. Due casi alle Eolie , a Catania contagiato un vigile del fuoco. Negativi tamponi al Villa Sofia

Per gli esperti in Italia si avvicina il picco di contagi da coronavirus, ma la Sicilia anche oggi, secondo i dati dell’assessorato regionale alla Salute, riesce a contenere i numeri.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle 12 odierne (domenica 15 marzo), in merito all’emergenza sanitaria, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 188 campioni (32 più di ieri).

Risultano ricoverati 71 pazienti (sedici a Palermo, trentatrè a Catania, sette a Messina, uno a Caltanissetta, due ad Agrigento, due a Enna, sei a Siracusa e quattro a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, sette sono guariti (due a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 20; Caltanissetta, 2; Catania, 91; Enna, 2; Messina, 10; Palermo, 33; Ragusa, 4; Siracusa, 15; Trapani, 11

La Regione raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87

SI AVVICINA IL PICCO. Le prossime ore sono cruciali per capire se effettivamente si stia avvicinando il picco nei casi di coronavirus SarsCoV2. A indicarlo non è il numero dei malati, pari a 17.750 con 21.157 contagiati. A mettere in allerta è invece il leggero rallentamento nella progressione delle morti, che ieri sono state 175 in più contro le 250 in più registrate venerdì.

Per il fisico esperto di sistemi complessi Giorgio Parisi, dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) “se anche i dati di oggi saranno buoni vorrà dire che si sta cominciando a vedere qualche effetto del contenimento”. Ad oggi comunque, ha aggiunto, “non si può parlare di un rallentamento statisticamente significativo, ma se la tendenza dovesse proseguire per altri due giorni, allora potremmo pensare a un trend che si sta consolidando”.

Oltre al rallentamento dei decessi, un altro numero interessante è l’aumento contenuto dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pari a 1.518 i malati, 190 in più rispetto a ieri: “Potrebbero indicare una tendenza, che si stia avvicinando il picco”. E’ presto comunque per arrivare a delle conclusioni, ha aggiunto, considerando quanto sia disomogenea la situazione in Italia. Basti pensare alla situazione in Lombardia e quella nell’Italia centro-meridionale.

NEGATIVI TAMPONI AL VILLA SOFIA. Sono risultati negativi i tamponi eseguiti ieri su medici, infermieri e operatori sociosanitari dell’ospedale ‘V. Cervello’ di Palermo, dopo che è risultato positivo il primario del pronto soccorso pediatrico. L’attività di pronto soccorso sta tornando pian piano alla normalità.

DUE CASI ALLE EOLIE. Due casi positivi di Covid-19 a Salina, una delle sette isole dell’arcipelago delle Eolie. Riguardano una giovane di 25 anni che era appena tornata a Santa Marina di Salina dal nord Italia e di un isolano dello stesso Comune, di 64 anni. I tamponi erano stati eseguiti nella serata di venerdì e la positività, riscontrata dal laboratorio del centro malattie infettive di Barcellona Pozzo di Gotto, attende ancora di essere validata dai uno dei due centri regionali di riferimento. I due pazienti, secondo quanto riferito dai carabinieri, si trovano nelle loro abitazioni in isolamento, per il più anziano viste le patologie pregresse, si sta programmando il trasferimento in un ospedale adeguato, tenuto conto che il presidio sanitario di Lipari non è in grado far fronte alle esigenze della malattia.

IN ARRIVO VENTILATORI POLMONARI. Per far fronte all’emergenza coronavirus, Consip ha già ordinato 3.800 ventilatori polmonari, ne ha reso disponibili in pronta consegna ulteriori 300, e ha contrattualizzato forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche, più di 7 milioni di guanti, oltre 13 milioni di tute, calzari, cuffie e camici (ancora da assegnare da parte di Protezione Civile) e per oltre 390 mila tamponi e più di 260 kit diagnostici corrispondenti a oltre 67 mila test. Dei 3.800 ventilatori polmonari ordinati, evidenzia ancora Consip, i primi 329 sono con consegna a 3-7 giorni e oltre 3.500 a 15-45 giorni.

POSITIVO UN VIGILE DEL FUOCO A CATANIA. Tampone positivo oggi su un vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento aeroporto del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Si tratta di un istruttore aeroportuale già in quarantena da 10 giorni autonomamente. Di ritorno da una esercitazione dal centro operativi Capannelle di Roma, dopo un turno di servizio a Fontanarossa il vigile ha accusato febbre e lievi malesseri così ha deciso di astenersi dai turni di lavoro, nei giorni scorsi è stato effettuato il tampone che oggi ha avuto esito positivo. I locali del distaccamento sono già stati sanificati