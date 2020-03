Sciopera St: “Non c’è accordo su protezioni”

Share Tweet Whatsapp Email

SCIOPERA ST. La segreteria catanese Uilm ha proclamato lo sciopero nello stabilimento Stmicroelectronics di Catania dal 14 al 25 marzo prossimi per il mancato raggiungimento di un accordo sulle protezioni per evitare il rischio di contagio da Covid 19.

Il sindacato sottolinea che “la protesta interesserà tutti i turni e sarà articolata a multipli di un’ora per garantire a tutti i lavoratori – spiega la Uilm – la possibilità di valutare eventuali sovraffollamenti nei luoghi di lavoro e avere, quindi, la possibilità di andare via in qualsiasi momento a tutela loro, delle proprie famiglie e dell’intera collettività”. La decisione è stata adottata dalla Uilm dopo un incontro tra azienda e rappresentanze sindacali unitarie.