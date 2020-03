Coronavirus, i casi in Sicilia sono 83: ‘Oltre 20 mila rientri, serve fermezza’

Share Tweet Whatsapp Email

Salgono a 83 i casi di coronavirus in Sicilia, 21 in più di ieri. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle ore 13.30 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come comunicato dalla Regione all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

MUSUMECI: “OLTRE 20 MILA RIENTRI, SERVE PIU’ FERMEZZA”. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci sollecita una linea più ferma per bloccare i rientri nell’Isola di persone provenienti dal Nord, ad oggi oltre 20 mila. “La Sicilia – sottolinea Musumeci – sostiene le misure varate dal governo e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purché non in contrasto”.

“E’ il giusto compromesso – aggiunge – per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate. Per noi si tratta, ove condiviso, dell’opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini che hanno lasciato le regioni del Nord”.

“Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe – conclude -, ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale”.

SICILIA DESERTA LA SERA. Ieri primo giorno di isolamento anche in Sicilia, da lunedì sera zona protetta come il resto d’Italia. Strade deserte dopo le 18 nelle principali città dell’isola: a Catania centro storico desolatamente vuoto la sera con i locali chiusi come da ordinanza (foto Fabio Savasta).

POSTI DI BLOCCO E CONTROLLI. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco per controllare che gli automobilisti rispettino i divieti imposti dal Dpcm sul coronavirus che impedisce spostamenti, se non per rilevanti motivi e dietro la compilazione di un’autocertificazione.

Stamattina a Catania la polizia ha accertato che un bar sito in corso Indipendenza, alle 05.40, risultava regolarmente aperto e presentava all’interno numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata. Il proprietario è stato denunciato ed è stato avvertito che in caso di ulteriori violazioni si procederà alla sospensione della licenza.

La questura di Agrigento ha comunicato che gli agenti hanno controllato nella città dei Templi 1.200 auto, identificando 250 persone che hanno compilato altrettante autocertificazioni. I documenti saranno sottoposti a controlli e, se le dichiarazioni risulteranno non veritiere, per i trasgressori scatterà la denuncia penale.

Iniziati da ieri sera i controlli anche a Palermo e provincia. I carabinieri hanno denunciato tre persone a Monreale, titolari di una sala giochi (attività che devono restare chiuse, come previsto del Dpcm per contrastare il coronavirus), e un cliente che si trovava dentro. Centinaia gli automobilisti controllati: almeno 200 soltanto ieri sera nel capoluogo siciliano, dove è scattata qualche denuncia.

Ventitre persone, molte delle quali con precedenti penali, sono state trovate da agenti della polizia delle volanti in un circolo ricreativo di Caltanissetta senza rispettare i criteri imposti dal decreto. Il titolare, un 65enne, è stato denunciato.

A CATANIA DISINFESTAZIONE DELLE STRADE. Operatori comunali e della Dusty già da stanotte, su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella, stanno provvedendo a sanificare strade e piazze cittadine con mezzi meccanici e l’utilizzo di prodotti igienizzanti. L’esecuzione sta tenendo conto di ogni zona della città che verrà gradualmente toccata dall’attività di pulizia e disinfestazione. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il comune di Catania, inoltre, per evitare situazioni di sovraffollamento negli uffici comunali e disciplinare i servizi all’utenza ha emanato un’ordinanza con cui limita il ricevimento solo a quelle procedure essenziali e non rinviabili, da concordare con il dirigente competente previo appuntamento e sempre nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Nei casi di ordinaria amministrazione, invece, il ricevimento pubblico verrà svolto attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata comune.catania@pec.it.

POSITIVO FA LA SPESA AL SUPERMERCATO. Nonostante fosse stato trovato positivo al coronavirus faceva tranquillamente la spesa in un supermercato invece di rimanere in autoisolamento. Sarebbe un inserviente dell’ospedale di Sciacca la persona indagata dalla Procura che ha aperto un’inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all’emergenza coronavirus. L’inchiesta è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l’autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa è punito fino a 12 anni.

ISS: “CRUCIALI PROSSIMI 14 GIORNI”. I prossimi “14 giorni saranno cruciali per capire l’andamento dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Italia”, ha detto il direttore Dipartimento Malattie infettive dell’Iss Gianni Rezza. “E’ ancora presto per pronunciarsi, gli effetti delle misure restrittive – sottolinea – non si vedranno entro questa settimana, anche per quanto successo nei giorni scorsi con i massicci spostamenti da Milano. Per questa settimana mi aspetto un aumento dei casi e non un calo. Questi giorni ‘sconteranno’ quanto purtroppo accaduto, poi inizieremo a vedere”.

SINDACO DI MESSINA: “VIETERO’ DI USCIRE DA CASA”. “Stiamo preparando l’ordinanza che vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. Sarà prevista la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private sino al 3 aprile – spiega il sindaco di Messina, Cateno De Luca -. Resteranno aperte solo le attività per l’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione emergenziale necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle, prendendosi le consequenziali responsabilità”.

“Se le Regioni del centro-nord sono in emergenza, pur avendo dal punto di vista sanitario strutture all’avanguardia – continua il primo cittadino – qui al Sud l’aumento del contagio sarebbe una tragedia annunciata. Da mie riservate notizie, in tutta la provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione; in Sicilia saranno 70 in tutto”.

“Ma anche se fossero 150 rispetto al rischio di una pandemia nel nostro territorio, cosa succederebbe? Attendo che qualcuno mi smentisca. Volete capirlo che qui l’aumento della diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata? Il mio invito – conclude il Sindaco Peloritano – è sempre lo stesso, buon senso. State a casa, evitate di prendere o diffondere il Coronavirus”.

Stasera, a partire dalle 19, De Luca sarà in diretta Facebook dalla sua pagina ufficiale – De Luca Sindaco di Messina – per la lettura dell’ordinanza che entrerà in vigore entro dopodomani. A tutti saranno date 24 ore di tempo per adeguarsi alle nuove misure.