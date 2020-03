Catania, cocaina nella bombola del gas

Blitz a San Cristoforo: droga per 300.000 euro, nell’armadio trovati anche ventimila euro in contanti

CATANIA – I carabinieri della squadra Lupi di Catania hanno arrestato per spaccio di droga la 67enne Grazia Marletta. Durante una perquisizione nella sua abitazione a San Cristoforo, i militari hanno trovato e sequestrato circa 20.000 euro in contanti, nascosti tra le coperte riposte nell’armadio della camera da letto, e circa 2,3 chili di cocaina in pietra.

La droga, per un valore commerciale stimato dagli investigatori intorno ai 300 mila euro, era all’interno di una bombola di gas che avrebbe dovuto alimentare una stufa. La donna, in attesa della direttissima, è stata posta agli arresti domiciliari.