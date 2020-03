Coronavirus, la Sicilia chiusa in casa

Share Tweet Whatsapp Email

L’incubo del contagio, il rispetto delle regole. Ordinanze e regolamenti per arginare la diffusione del Coronavirus in Sicilia. Domani sera alle 21 in diretta su Telecolor andrà in onda un nuovo approfondimento speciale dedicato all’informazione condotta in studio dal giornalista Luca Ciliberti per comprendere come l’Isola sta rispondendo all’emergenza sanitaria.

In studio tra gli ospiti ci sarà il virologo dell’ospedale Garibaldi Centro e componente dell’unità di crisi della Regione siciliana, Bruno Cacopardo, l’ex direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi Nesima, Sergio Pintaudi, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’imprenditore della movida, Alessandro Scardilli. Si fermano anche le chiese e lo sport, nel parlenno don Mario Torracca responsabile regionale pastorale della Salute e il giornalista Giovanni Finocchiaro de La Sicilia.

All’interno del programma un focus sarà dedicato al mondo della scuola, che si è riorganizzato per non interrompere le attività didattiche, con le interviste alle presidi dei licei Cutelli e Galilei di Catania. In collegamento da Roma ci sarà il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Interverrà anche il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in isolamento volontario dopo aver avuto contatti con presidenti regionali di Lazio e Piemonte, Nicola Zingaretti e Alberto Cirio. Spazio alle analisi demoscopiche con lintervento del direttore dell’istituto Demopolis Pietro Vento. Collegamenti con Palermo, Messina, Milano e Shanghai.