Coronavirus, 60 i casi in Sicilia

Sei contagiati in più rispetto a ieri, 19 ricoverati . Scattano i controlli a tappeto in pub, palestre e sale giochi: a Trecastagni scuola di danza aperta, a Porto Empedocle in 48 al corteo funebre

Sono 60 i casi di coronavirus in Sicilia, 6 in più rispetto a ieri secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 10 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

SCUOLA DI DANZA APERTA, DENUNCIATA TITOLARE. Scattano i primi controlli (e le prime denunce) in Sicilia per verificare il rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno svolto in tutta la provincia controlli di pub, palestre, sale da gioco, scuole di ballo, sale bingo, discoteche e altri locali. Le verifiche, circa 250 in tutto, nella quasi totalità dei casi ha fatto emergere il rispetto delle disposizioni in atto, all’infuori di una scuola di ballo di Trecastagni dove i militari, sentendo distintamente la musica ad alto volume dall’esterno, hanno trovato all’interno di una delle sale un’insegnante (che è anche una delle titolari) che svolgeva regolarmente la lezione a due bambine. I carabinieri, dopo aver proceduto a interrompere la lezione, hanno deferito in stato di libertà l’insegnante e l’altra titolare della scuola di ballo.

A PIEDI AL CORTEO FUNEBRE: 48 DENUNCE. Quarantotto persone che stavano partecipando a un corteo funebre per le strade di Porto Empedocle (Ag) sono state denunciate dai carabinieri per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare la diffusione del coronavirus. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti.

CINQUE SALE GIOCO APERTE A PALERMO. I carabinieri hanno denunciato a Palermo i titolari di cinque sale gioco e centri scommesse rimasti aperti nonostante il decreto del presidente del Consiglio. I controlli e le multe sono scattati in via Nino Bixio, via Leonardo da Vinci, piazza Armerina, nella zona dei Cantieri Navali, in via Gino Marinuzzi.

A CHI SEGNALARE IL RIENTRO DALLE ZONE ROSSE. Le persone che rientrano a Catania provenienti dalla Lombardia e da una delle 14 province del Nord Italia indicate dal Dpcm dell’8 marzo dovranno effettuare una segnalazione anche al servizio Protezione civile comunale telefonando allo 0957425157 dalle 8 alle 20 o inviando una mail a protezionecivile@comune.catania.it. L’iniziativa, resa nota dal Comune di Catania, è in linea con l’ordinanza firmata ieri dal governatore Nello Musumeci per fronteggiare l’emergenza Covid-19.