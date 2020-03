“La Sicilia sta contenendo il contagio”

Share Tweet Whatsapp Email

La Sicilia si attrezza per fronteggiare l’emergenza coronavirus, soprattutto sul fronte della sanità, per non farsi trovare impreparata in caso di grossi numeri. “La Sicilia sta lavorando, stiamo potenziando le terapie intensive aggiungendo 100 posti – ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo a Omnibus su La7 -, stiamo realizzando strutture temporanee legate al contenimento dell’emergenza: noi abbiamo dimostrato in queste settimane di essere in linea con le direttive nazionali e stiamo contenendo il contagio”.

“Siamo preoccupati per i casi positivi al coronavirus aggiuntivi che si possono determinare per l’esodo verso il Sud, che è stato indotto – ha aggiunto -. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi sul sito delle Regione siciliana, siamo già a oltre 7.000, perché è importante tracciare la presenza di chi raggiunge la Sicilia dall’area rossa o da quelle che sono state le aree gialle. Da ieri a oggi l’aumento dei casi sospetti è di pochissime unità, questo non ci deve fare abbassare la guardia. La buona notizia è che stamattina lasceranno Palermo i turisti di Bergamo che erano stati in quarantena da noi, a loro rivolgo a nome del governo un buon rientro a casa”.

POSITIVA INFERMIERA A ENNA. C’è il primo caso di coronavirus confermato di un operatore sanitario di Enna che lavora all’ospedale Umberto I. Si tratta di un’infermiera che lavora al poliambulatorio e che sarebbe stata a contatto con il medico catanese, poi risultato positivo al virus la scorsa settimana, che lavora in cardiologia. La donna, che è risultata positiva al tampone, è a casa. L’infermiera è stata sottoposta a un primo tampone al quale è risultata positiva e ieri, un secondo tampone che ha confermato la presenza del Covid 19. Rimane stabile, invece, nelle sue condizioni di criticità, l’anziano ottancinquenne che nella notte tra sabato e domenica è stato trasportato a Enna da Sciacca. L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive.

IL SINDACO DI MESSINA: “NON DISCRIMINARE I FRATELLI DEL NORD”. “La struttura comunale per l’emergenza coronavirus è al vostro fianco. Ciò che non accetto è l’atteggiamento discriminatorio emerso anche da qualche rappresentante istituzionale nei confronti chi vive al Nord – ha detto il sindaco di Messina, Cateno De Luca -. Purtroppo i nostri territori sono stati segnati da tragedie. La solidarietà che è sempre scattata in ambito nazionale ha però fatto dell’Italia una vera nazione”.

“È un appello che lancio a tutti perché certe frasi che tacciano i cittadini del Nord come lebbrosi o appestati non sono sentimenti che caratterizzano il popolo siciliano e in particolare quello messinese – aggiunge -. È una situazione che è esplosa al Nord, ma ciò non presuppone che tutti i focolai italiani siano partiti da lì. Questo nessuno lo può affermare con certezza. Per Messina infatti posso dirvi che il primo contagiato non è collegabile a nostri fratelli del Nord. Li chiamo così anche a futura memoria. Mettiamo da parte tutto questo perché non ci serve”.

“Sono stati formalizzati dei procedimenti collegati ai servizi comunali – annuncia -. Stiamo facendo la nostra parte in relazione a una serie di attività che riguardano le strategie per rilanciare lo sviluppo locale finita la fase emergenziale”. Fra i provvedimenti adottati “la sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali, lo stop delle celebrazioni dei matrimoni con il rito civile, la sanificazione dei mezzi di trasporto, con cadenza periodica”.

CHIUSE PISCINE, PALESTRE E CENTRI BENESSERE. Obbligo di quarantena per chi negli ultimi 14 giorni è stato nelle “zone rosse”. Lo prevedono due ordinanze firmate dal presidente della Regione Nello Musumeci, per contenere il diffondersi del coronavirus nell’Isola. Provvedimenti indispensabili visto il rientro di un elevato numero di persone e, quindi, l’ingresso incontrollato in Sicilia di soggetti a rischio di trasmissione del virus.

I territori di provenienza coinvolti sono quelli inseriti nel decreto odierno del presidente del Consiglio dei ministri: tutta la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, oltre alle zone a rischio epidemiologico, così come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tutti coloro che siano anche semplicemente transitati in tali aree devono comunicarlo al proprio Comune, al dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico.

E hanno l’obbligo, altresì, di: osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo; divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza. Il dipartimento regionale della Protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà le conseguenze previste dal Codice penale, compreso l’arresto fino a tre mesi.

Per poter consentire i controlli, i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale dovranno comunicare alle forze dell’ordine, alla task-force della presidenza della Regione, ai Comuni e alle Asp competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della Sicilia. Prevista anche la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.