In manette un sorvegliato catanese in trasferta (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno arrestato il 33enne catanese Giuseppe D’Ignoti per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

D’Ignoti è stato fermato per un controllo dai militari mentre si trovava in compagnia di un 20enne di origini romene residente a Mirabella Imbaccari. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 5 coltelli (due il catanese e 3 il romeno). Il romeno è stato denunciato, D’Ignoti è stato posto agli arresti domiciliari.