Il governo “chiude” la Lombardia

La bozza del decreto prevede il divieto assoluto di ogni spostamento in entrata e in uscita anche in 11 province di altre 4 regioni. Irrigidite le misure sul resto del territorio. Ecco la normativa

ROMA – Contro il coronavirus il governo sembra orientato a ricorrere a misure drastiche, blindando la Lombardia e 11 provincie del nord. Lo prevede una bozza del Dpcm ancora suscettibile di modifiche da parte di Palazzo Chigi.

Sarebbero in totale due i decreti che il governo dovrebbe adottare nelle prossime ore. Il primo riguarda le aree dove più alto è il numero dei contagiati, limitando anche la mobilità. Il secondo dpcm riguarda invece tutto il territorio nazionale e irrigidisce le disposizioni finora adottate, confermando per ora la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, e introducendo nuove restrizioni come la sospensione dell’attività di pub, sale giochi e discoteche.

Nel dettaglio, la bozza del primo decreto prevede che per “contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus” il governo disponga di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita” nella Regione Lombardia e in 11 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

In particolare, oltre la regione Lombardia, sempre secondo la bozza, la decisione riguarda le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Eccezioni all’applicazione delle nuove norme possono essee fatte per “indifferibili esigente lavorative o situazioni di emergenza”.

Nelle zone del contagio è prevista la chiusura delle scuole fino al 3 aprile. Sull’intero territorio nazionale, prosegue la bozza, “sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati” fino al 3 aprile. Sono inoltre previste “specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto”. I bar e ristoranti possono rimanere aperti se riescono a garantire la distanza di un metro tra una persona e l’altra. Sono confermati gli eventi sportivi a porte chiuse Sempre nelle stesse zone, cioè nella Lombardia e nelle 11 province del nord, s’è deciso di tenere “chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.

Sempre secondo la bozza, chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il coronavirus disposti in queste zone può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Praticamente si tratta delle stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse. Infine, il governo “raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari”.

Nella Lombardia e nelle 11 province in questione il decreto prevede la chiusura nei weekend “delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”. Negli altri giorni bisognerà garantire la distanza di almeno un metro all’interno degli esercizi commerciali: chi non si adegua rischia la sospensione dell’attività. La chiusura non si applica a farmacie e parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari.