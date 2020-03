Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 54enne Santo Gioacchino Santamaria per evasione dagli arresti domiciliari. Santamaria, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari poiché condannato per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a un anno, un mese, 20 giorni di reclusione, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza un giustificato motivo. Assolte le formalità di rito, è stato ricollocato in regime di detenzione domiciliare.