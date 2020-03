Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 48enne Emanuele La Torre per spaccio di droga. I militari, nel corso di un servizio antidroga nel quartiere San Cristoforo, lo hanno sorpreso in piazza Caduti del Mare mentre piazzava una dose di marijuana a un cliente. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 30 euro in contanti e altre 4 dosi nascoste dentro un arbusto. La Torre, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.