ADRANO (CATANIA) – Il 22enne Luigi Bivona è stato arrestato ad Adrano per un furto d’auto commesso nel 2018. Insieme con un complice avrebbe rubato una Fiat Uno parcheggiata lungo una strada di Belpasso. E’ anche indagato per il furto di una Renault Clio, per una tentata rapina ai danni del centro commerciale M&L di Biancavilla e per detenzione e porto illegale di arma da guerra.