Catania, attacco agli incivili: stroncati davanti al palazzo di giustizia

CATANIA – Controlli della polizia e dei carabinieri di Catania tra corso Italia, piazza Verga, via Martino Cilestri e piazza Europa per scovare gli automobilisti che troppo spesso ignorano le regole della strada: parcheggi in doppia o tripla fila, sui marciapiedi, in corrispondenza di strisce pedonali o accessi per disabili rappresentano la quotidianità per molti cittadini.

Sono state contestate ben 74 infrazioni, delle quali 59 per l’irregolare sosta dei veicoli, con 3 sequestrati per la mancata copertura assicurativa, altra iattura. I controlli proseguiranno anche sul fronte del contrasto ai posteggiatori abusivi.