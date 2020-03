Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 22enne Emanuel Ferro in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Il giovane, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di droga, reato commesso a Catania il 14 giugno 2018, dovrà scontare la pena di 10 mesi di reclusione.