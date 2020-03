Olio delle auto versato nell’oasi del Simeto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Due persone che stavano smontando due motori di altrettante auto di dubbia provenienza procurando uno sversamento dell’olio per terra nell’Oasi del Simeto sono state identificate e denunciate da poliziotti del commissario Librino di Catania.

Uno dei due, che era stato scarcerato da poco, aveva allestito illegalmente un’officina meccanica in viale Castagnola, mentre l’altro aveva anche in uso, senza alcun titolo, un terreno dove sono stati rilevati illeciti in materia ambientale. Sono stati indagati per acquisto di cose di dubbia provenienza e per gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi.

Durante altri controlli agenti del commissariato di Librino hanno denunciato per ricettazione un pregiudicato e la moglie per ricettazione: l’uomo è stato trovato in viale Moncada alla guida di un’auto che è risultata rubata e che sarà restituita al legittimo proprietario.