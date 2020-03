Contagiato un medico catanese

Coronavirus . In servizio all’ospedale di Enna, era stato a contatto con bergamaschi. A Palermo nuovi tamponi tutti negativi per i turisti in quarantena in hotel. Scuole e università chiuse fino al 15 marzo

PALERMO – Tra le persone contagiate dal Covis-19 in Sicilia c’è anche un medico catanese che lavora all’ospedale Umberto I di Enna. L’uomo è in quarantena nella sua casa di Catania. A scopo precauzionale sono stati eseguiti tamponi a medici, infermieri, personale del nosocomio e pazienti che sono entrati in contatto con lui. Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe avvenuto per contatti avuti con persone di Bergamo.

HOTEL PALERMO, NUOVI TAMPONI TUTTI NEGATIVI. Si potrebbero riaprire presto le porte dell’hotel Mercure di Palermo per il gruppo di turisti bergamaschi che è in quarantena nell’albergo dal 25 febbraio scorso, dopo che alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus. Nuovi tamponi di controllo eseguiti su di loro sono risultati tutti negativi.

SCUOLE E UNIVERSITA’ CHIUSE FINO AL 15 MARZO. Scuole e università chiuse fino al 15 marzo per l’emergenza coronavirus. La conferma ufficiale di quanto filtrato già nel primo pomeriggio è arrivata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Palazzo Chigi: “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”.

“E’ una decisione di impatto spero che gli alunni tornino al più presto a scuola”, ha spiegato il ministro assicurando “l’impegno” perché questo “servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza”.

Secondo quanto previsto dalla bozza di Dpcm, le assenze maturate dagli studenti che per qualche motivo non potranno seguire un’eventuale didattica a distanza “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”.

“In questo momento – ha spiegato dal canto suo il premier Giuseppe Conte – siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico” in particolare “per la terapia intensiva e sub-intensiva”.

IL DECRETO. Il Dpcm firmato da Conte in serata prevede la sospensione in tutto il paese, come per le zone rosse, di manifestazioni ed eventi “di qualsiasi natura” e “in qualsiasi luogo”; partite e competizioni sportive, compresa la Serie A, a porte chiuse; tutta l’attività dello sport di base in palestre, piscine e altri centri sportivi, invece, è “consentita esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste”, vale a dire mantenendo la distanza di un metro e usando tutte le precauzioni igienico sanitarie. Il provvedimento raccomanda inoltre alle persone anziane di limitare le uscite da casa, ribadisce la necessità di evitare strette di mano, abbracci e baci, vieta la visita ai parenti dei ricoverati negli hospice e nelle residenze sanitarie assistite, così come l’attesa nei pronti soccorso per le persone che non devono essere visitate.

POGLIESE FIRMA ORDINANZA. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha emanato un’ordinanza che recepisce i contenuti del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) con cui vengono adottate misure straordinarie per contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19. Il Comune informa che “nelle prossime sarà valutata l’opportunità di ulteriori idonei provvedimenti, di cui verrà data tempestiva comunicazione”.

I DUBBI DEL COMITATO SCIENTIFICO. Mancano le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi da coronavirus. Sarebbe questa la posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico nella riunione di oggi che ha poi portato il governo alla conferma della decisione di chiudere scuole e università. Il parere, che non è vincolante per l’esecutivo, sarebbe stato sottoscritto all’unanimità da tutti i membri del Comitato.

BONETTI: “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE”. Sulla decisione è intervenuto anche il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti: “Sappiamo che la chiusura delle scuole comporta la necessità di riorganizzare la vita familiare. Ho già proposto misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori. Una particolare attenzione la dobbiamo alle famiglie del personale sanitario che è mobilitato a servizio di tutta la popolazione. Sono certa che sapremo mettere in campo rigore e serietà”.