CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 53enne Santo Sapuppo, già ai domiciliari per droga, per spaccio. L’eccessiva affluenza di giovani nel suo appartamento di via Capo Passero, nel quartiere Galermo, ha insospettito i militari i quali, approfittando dell’accesso di uno dei clienti, sono entrati nell’immobile dove hanno trovato 35 grammi di cocaina, 250 grammi di marijuana, 1.070 euro e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga. L’arrestato, in attesa della direttissima, è rimasto agli arresti domiciliari.